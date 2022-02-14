ألمانيا.. وفاة شخص وإصابة 7 آخرين يشتبه تعرضهم للتسمم داخل مطعم

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الألمانية أمس الأحد وفاة شخص يبلغ من العمر 52 عاما، وإصابة سبعة آخرين نتيجة الاشتباه في تعرضهم لحادث تسمم في مطعم بمدينة فايدن في منطقة بالاتينات العليا بولاية بافاريا.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تظهر أن الزبائن الثمانية تشاركوا في تناول زجاجة مشروب، وظهرت عليهم أعراض التسمم بعد ذلك بوقت قصير.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل الثمانية إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الشخص البالغ من العمر 52 عاما والذي ينحدر من بلدة شفاندورف، توفي مساء أمس الأحد.

وأوضحت الشرطة أن السبعة أشخاص الآخرين لا يواجهون خطر الموت.

ونوهت الشرطة إلى أنها لم تكشف عن طبيعة المشروب الذي تشارك فيه الزبائن الثمانية لأسباب تتعلق بالتحقيق الذي يتولاه قسم التحقيقات الجنائية.

وقال متحدث باسم الشرطة للإذاعة البافارية إن هناك اشتباها في ارتكاب جريمة قتل بسبب الإهمال، مضيفا أن الشرطة تقوم بالتحقيق في جميع الاحتمالات.

وأفادت الإذاعة البافارية أنه ليس هناك شخص محدد مشتبه بتورطه حاليا في هذا الحادث.

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