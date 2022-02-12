محادثات هاتفية اليوم بين بايدن وبوتين بشأن الأزمة الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء فى خبر عاجل لها مساء أمس الجمعة أنه من المنتظر أن يتحدث الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم السبت.

ونقلت الوكالة ذلك عن مسؤول لم تسمه دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويتصاعد التوتر بشأن الأزمة الأوكرانية حيث حذر البيت الأبيض من أن موسكو تعتزم غزو أوكرانيا خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة إن من المرجح أن يتحدث الرئيس جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، حيث حذرت الولايات المتحدة من تهديد وشيك لاجتياح عسكري روسي محتمل لأوكرانيا.

وذكر سولفيان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الجمعة: "أتوقع أن يتحدث الرئيس بايدن عبر الهاتف مع الرئيس بوتين، لكن ليس لدى أي شيء لأعلنه لكم في الوقت الراهن الآن".

وفي تحديث لما يجري على الأرض، قال سوليفان إن روسيا حشدت قوات كافية على الحدود مع أوكرانيا لشن "عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا"، وقال إن ذلك يمكن أن يحدث في أي وقت، بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية المنعقدة بالصين.

وكانت هناك تكهنات بأن بوتين سيرجئ قرار غزو أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والتي من المقرر أن تنتهي في العشرين من فبراير الجاري.

وأوضح سوليفان للصحفيين أمس الجمعة أن الولايات المتحدة مازالت لا ترى أن بوتين قد اتخذ قراره بشأن اجتياح أوكرانيا.

ومع ذلك، حث الأمريكيين في أوكرانيا على مغادرة البلاد فورا، في غضون الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين ساعة المقبلة، وقال إن الولايات المتحدة تعمل على تقليص وجودها بالسفارة في كييف.



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