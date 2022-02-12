أمريكا ترسل 3000 جندي إضافيين إلى بولندا خلال أيام

المصدر: رويترز

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قال أربعة مسؤولين أمريكيين لرويترز أمس الجمعة إن الولايات المتحدة سترسل 3000 جندي إضافيين إلى بولندا خلال الأيام القادمة في مسعى لطمأنة أعضاء حلف شمال الأطلسي في الوقت الذي أجرت فيه روسيا تدريبات عسكرية في روسيا البيضاء والبحر الأسود بعد حشد قواتها على حدود أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن روسيا تحشد المزيد من القوات بالقرب من أوكرانيا، وإن من الممكن حدوث غزو في أي وقت قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هذا الشهر.

وأظهرت صور أقمار صناعية تجارية نشرتها شركة خاصة أمريكية حشودا عسكرية روسية جديدة في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا.

وقال المسؤولون الأمريكيون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم إن القوات الأمريكية التي ستُنشر في بولندا ستكون من الفرقة 82 المحمولة جوا وليس من القوات الأمريكية في أوروبا.

ووصف أحد المسؤولين الأربعة نشر هذه القوات بأنه مهم.

وستضاف هذه القوات إلى القوات المتأهبة للانتشار في أوروبا إذا دعت الحاجة وقوامها 8500 جندي وكذلك ما يقرب من 3000 جندي قالت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستنشرهم في بولندا ورومانيا.

واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مستشاره للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ليل أمس الخميس لمناقشة استمرار الحشود العسكرية الروسية حول أوكرانيا.

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