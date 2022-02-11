استقرار النفط وسط احتمالات رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط أمس الخميس، بينما تدرس الأسواق تأثير احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وغير متوقع على زيادة الطلب على الطاقة.

وبعد أن ارتفعت بأكثر من واحد في المئة في التعاملات المبكرة، اكتفت العقود الآجلة لخام برنت بالصعود 14 سنتا عند التسوية أو 0.15 في المئة لتبلغ 91.41 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي فقد صعدت 22 سنتا أو 0.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 89.88 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت في مبكر أمس بواقع دولارين.

وأظهرت بيانات أمس ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

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