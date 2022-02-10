للمرة الثانية.. إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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أعلن مكتب الأمير البريطاني تشارلز، ولي عهد بريطانيا، اليوم، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19) للمرة الثانية.

وقال مقر إقامة الأمير، كلارنس هاوس: «ثبت بالفحوص هذا الصباح إصابة أمير ويلز بكوفيد-19، وهو الآن في العزل الذاتي»، مشيراً إلى أنه ألغى ارتباطاته المحددة اليوم.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن بشأن حالته.

كان تشارلز (73 عاماً) قد أصيب بفيروس كورونا في مارس 2020.

وقال، في وقت لاحق، إنه عانى أعراضاً خفيفة فحسب، وقضى سبعة أيام في العزل الذاتي في مقر إقامته في بيركال في اسكتلندا قبل أن يعود لاستئناف واجباته.

وقال الأمير تشارلز، في ديسمبر، إنه تلقى هو وزوجته كاميلا جرعات تنشيطية من لقاح الوقاية من كوفيد 19.

وحضر تشارلز، أمس، حفل استقبال في الصندوق البريطاني الآسيوي، حيث ظهر في صور وهو يتبادل الحديث مع ضيوف آخرين، منهم وزير المالية ريشي سوناك.

وكان من المرتقب حضور وزير الصحة ساجد جاويد ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وأصيب الأمير وليام بكوفيد 19 بعد فترة وجيزة من إصابة والده في 2020، وذكرت تقارير إعلامية وقتها أنه عانى بشدة بسبب الإصابة بالفيروس.

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