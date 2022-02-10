أوكرانيا تبدأ مناورات عسكرية لمدة 10 أيام ردا على تدريبات روسية

المصدر: رويترز

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تبدأ أوكرانيا اليوم الخميس مناورات عسكرية مُعلن عنها مسبقا ردا على تدريبات تجريها روسيا على أراضي روسيا البيضاء المجاورة والتي فسرتها كييف والغرب على أنها تأتي في إطار تصعيد عسكري روسي في المنطقة.

وتدشن روسيا المرحلة العملية من تدريباتها واسعة النطاق في روسيا البيضاء اليوم الخميس في استعراض للقوة يظهر كيف أن إحكام روسيا لقبضتها على مينسك أعطاها قدرات كبيرة في مواجهتها مع الغرب بسبب أوكرانيا.

وتستمر مناورات "عزيمة الحلفاء" المشتركة الروسية، والتي وصفها حلف شمال الأطلسي بأنها أكبر حشد عسكري في روسيا البيضاء منذ الحرب الباردة، حتى يوم 20 فبراير وينظر إليها باعتبارها تأتي في إطار الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا الذي أثار مخاوف بشأن احتمال غزوها.

وتنفي روسيا اعتزامها ذلك.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف هذا الأسبوع إن المناورات الأوكرانية ستستمر أيضا من 10 إلى 20 فبراير والقوات المسلحة ستتدرب على استخدام طائرات مُسيرة من طراز بيرقدار وصواريخ من طراز (جافلين) و(إن.إل.إيه.دبليو) المضادة للدبابات المقدمة من شركاء أجانب.

ولم تذكر أوكرانيا عدد القوات أو المعدات المشاركة في مناوراتها.

وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن المناورات الروسية في روسيا البيضاء تمثل "تصعيدا".

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