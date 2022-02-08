مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة 35 آخرين في انهيار أرضي بكولومبيا

المصدر: رويترز

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قالت وكالة إدارة الكوارث في كولومبيا إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 35 آخرون بعد أن دفن انهيار أرضي عدة منازل في وسط كولومبيا اليوم الثلاثاء.

وقع الحادث في منطقة واقعة بالقرب من مدينة بيريرا في أعقاب هطول أمطار غزيرة في إقليم يحيط بالمنطقة يشتهر بزراعة البن.

وقالت وكالة إدارة الكوارث على تويتر "أدى الانهيار الأرضي الذي سُجل في الصباح الباكر في حي لايزنيثا حتى الآن إلى إصابة 35 شخصا، وهم يخضعون للعلاج في المستشفيات، و11 قتيلا".

وأخلت السلطات المحلية عشرات المنازل المجاورة بعد أن فاض نهر أوتون.

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