مشرّع بريطاني يطلب سحب الثقة من جونسون

المصدر: رويترز

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أعلن آرون بيل، المشرع البريطاني وعضو حزب المحافظين الحاكم، اليوم، أنه قدَّم طلباً لسحب الثقة من بوريس جونسون.

وأوضح بيل أن تعامل رئيس الوزراء مع قضية الحفلات التي أقيمت في داونينج ستريت أثناء فترة الإغلاق جعلت موقفه غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه.

ومن أجل إزاحة جونسون عن زعامة حزب المحافظين، ومن ثم عن رئاسة الحكومة، ينبغي أن يرسل 54 نائباً من المحافظين رسالة إلى «لجنة 1922» بالحزب مطالبين بتصويت على حجب الثقة.

وقال بيل إنه يشعر بخيبة أمل شديدة بعد ما دعم جونسون ليصبح زعيماً للحزب.

وقال، في بيان نُشر على «تويتر»: «ومع ذلك، فإن خيانة الثقة التي تجلت فيما شهده 10 داونينج ستريت من أحداث، وطريقة التعامل معها، تجعل موقفه غير مقبول».

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