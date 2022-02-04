الانهيارات الجليدية تقتل 4 أشخاص في النمسا

المصدر: د ب أ

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لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث انهيار جليدي في ولاية تيرول النمساوية.

وقال مركز التحكم في خدمات الطوارئ، اليوم، بالمنطقة إن شخصاً آخر فُقد في الحادث.

ووقع الحادث في منطقة شبيس النمساوية المتاخمة للحدود السويسرية، ولم تُعرف بعد معلومات عن أصل وهوية الضحايا.

كانت 13 قطعة من الثلوج تساقطت في التيرول بعد ظهر اليوم.

وفي منتجع التزلج الشهير «زولدن»، دفن انهيار جليدي آخر خمسة من عشاق الرياضات الشتوية على منحدر آمن، وتمكنت السلطات من انتشالهم جميعاً أحياء.

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