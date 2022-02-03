انهيار أرضي يقتل 14 شخصاً على الأقل في عاصمة الإكوادور.. فيديو

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات الصحية في الإكوادور وفاة 14 شخصا على الأقل وإصابة 32 آخرين في انهيار أرضي شمالي العاصمة كيتو.

وأكد مكتب الاستجابة للطوارئ في الإكوادور، أمس الثلاثاء، فرق الإنقاذ من رجال الإطفاء تواصل البحث في المنازل والشوارع التي يغطيها الطين، بحسب رويترز.

وقال مكتب إدارة المخاطر والطوارئ في الإكوادور على تويتر "ارتفع عدد القتلى إلى 14، وعدد المنازل المدمرة إلى ثلاثة والأسر المتضررة إلى ثلاث".

وتسببت الأمطار الغزيرة مساء أمس الاثنين في تراكم المياه في ممر ضيق بالقرب من أحياء الطبقة العاملة، الأمر الذي أدى إلى سقوط الطين والحجارة على المساكن والتأثير على إمدادات الكهرباء.

وقالت السلطات الاثنين إن هناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين بالإضافة إلى إصابة 32.

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