قتل طالب وإصابة آخر في إطلاق رصاص خارج مدرسة في مينيسوتا

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم يوم الثلاثاء بعد أن أسفر إطلاق رصاص خارج مدرسة للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى ضواحي منيابوليس عن مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم ضبط مسدس.

ولم تقدم السلطات الكثير من التفاصيل عن ملابسات الواقعة ولم تتلق أسئلة من الصحفيين في إفادة صحفية أعقبتها.

وقال قائد الشرطة جاي هينثورن لصحفيين إن الطالبين أصيبا في إطلاق الرصاص في وقت الظهيرة تقريبا على رصيف بالقرب من المدخل الأمامي لمركز ساوث إديوكيشن في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 37 ألف نسمة ومتاخمة لمنيابوليس.

وقال هينثورن إنه تم نقل الضحيتين، وكلاهما من المسجلين طلابا، إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي أحدهما متأثرا بجراحه والآخر في حالة حرجة.

ونقلت صحيفة منيابوليس ستار تريبيون عن أصدقاء وأقارب أن الشاب الذي قُتل اسمه جهمري رايس ويبلغ من العمر 15 عاما، وكان يعيش مع جدته. وقال مدرب رايس السابق لكرة القدم إن يوم الثلاثاء كان أول يوم له في صفوف المركز.

وقال هينثورن إن المشتبه بهم فروا بسرعة بعد إطلاق الرصاص، وذلك دون تقديم أي معلومات عن عدد المهاجمين الفارين أو الدافع.

وقال رئيس الشرطة إن الشرطة فتشت المدرسة والمنطقة المحيطة بها "وتوصلت إلى عدم وجود تهديد آخر" قبل رفع الإغلاق الاحترازي للمركز التعليمي والمدارس الأخرى في الجوار.

وأصدرت إدارة الشرطة في وقت لاحق بيانا على الإنترنت قالت فيه إنه تم احتجاز اثنين من المشتبه بهم في إطلاق النار وتم ضبط مسدس، حيث أصدرت السلطات أوامر تفتيش في عنوانين بمنيابوليس.

ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل حول التحقيق باستثناء القول إنه لم يكن هناك بحث عن مشتبه بهم آخرين.

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