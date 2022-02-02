رئيس وزراء بريطانيا حضر حفلا خلال إجراءات الإغلاق

المصدر: رويترز

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أفادت صحيفة جارديان بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حضر حفلا في 14 يناير2021 في وقت تطبيق إجراءات الإغلاق التي أعقبت احتفالات عيد الميلاد، وهو ما يضاف إلى قائمة الفعاليات الاجتماعية الحكومية التي يبدو أنها تنتهك القواعد المرتبطة بالجائحة.

وقالت الصحيفة إن الفعالية أدرجت في تحقيق المسؤولة في الخدمة المدنية سو جراي حول الحفلات الذي نُشر يوم الاثنين، لكن التفاصيل خضعت للتنقيح.

وقالت إنه يُعتقد أن جونسون ألقى كلمة شكر فيها مسؤولا خلال التجمع في داونينج ستريت، حيث مكث حوالي خمس دقائق.



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