جونسون يتلقى تقريراً بشأن فضيحة «بارتي جيت»

المصدر: د ب أ

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تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقرير كبيرة موظفي الخدمة المدنية، سو جراي، في مزاعم تنظيم مكتبه حفلات انتهكت قواعد الإغلاق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وهي الفضيحة المعروفة باسم «بارتي جيت».

وقال ناطق باسم مكتب مجلس الوزراء، في بيان، اليوم: «نؤكد أن سو جراي قدمت تحديثاً بشأن تحقيقاتها إلى رئيس الوزراء».

وظهرت تقارير بشأن فضيحة إقامة حفلات داخل منشآت حكومية في الأشهر الأخيرة، خلال فترة الإغلاق الأولى في البلاد، والتي كان قد تم فرضها في مايو 2020 وكان يطلب فيها من المواطنين تجنب التجمعات الاجتماعية بغرض تقليل انتشار فيروس كورونا.

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