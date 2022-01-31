أمريكا تحث كوريا الشمالية على الانضمام إلى محادثات مباشرة بعد تجربة صاروخية

المصدر: رويترز

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وجهت الولايات المتحدة اليوم الأحد نداء مباشرا لكوريا الشمالية للانضمام إلى محادثات مباشرة دون شروط مسبقة بشأن برامجها النووية والصاروخية، بعد أن أجرت بيونجيانج تجربة على ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين "نعتقد أنه من المناسب تماما والصحيح كلية أن نبدأ في إجراء بعض المناقشات الجادة".

وأضاف المسؤول أن التجربة الكورية الشمالية الأخيرة تعد جزءا من نمط "مزعزع للاستقرار على نحو متزايد".

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