بعد فشل الانتخابات.. رئيس إيطاليا مستمر في منصبه

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سياسيون كبار أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وافق، اليوم، على الاستمرار في منصبه لفترة ثانية، بعد إخفاق الأحزاب في إيجاد مرشح توافقي خلال أسبوع من التصويت المشحون في كثير من الأحيان في البرلمان.

وكان ماتاريلا (80 عاماً) قد استبعد البقاء في منصبه، ولكن مع تعرض الاستقرار السياسي للبلاد للخطر كان من المرجح ألا يقاوم ضغوط بقائه في منصبه.

وقالت ماريا ستيلا جيلميني، وزيرة الشؤون الإقليمية: إن "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للعمل فترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، يظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها".

وتحدث إنريكو ليتا، زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط، الذي دافع عن إعادة انتخاب ماتاريلا، إلى الصحفيين للتعبير عن "شكره الكبير للرئيس ماتاريلا على اختياره الكريم من أجل البلاد".

وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد توجهوا إلى قصر الرئيس في وسط روما ليطلبوا منه البقاء في منصبه بعد أن أخفق النواب في انتخاب رئيس، اليوم، بعد سبع جولات من التصويت. ولم يصدر تعليق فوري من الرئيس نفسه.

وقال مصدر سياسي إن رئيس الوزراء ماريو دراجي، الذي فشل في الحصول على أي دعم لطموحاته الخاصة بالمنصب، اتصل بماتاريلا، اليوم، وحثه أيضاً على البقاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز