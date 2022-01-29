بوتين يأمر بدراسة نظام جديد لحظر المحتوى الضار في الإنترنت

المصدر: رويترز

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بدراسة نظام جديد على ما يبدو لحظر المحتوى "الضار" بالإنترنت على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل.

وجاء هذا الأمر، الصادر بتاريخ الخميس، ضمن قائمة من الأوامر الرئاسية على الموقع الإلكتروني للكرملين.

وتم وصف هذا النظام الجديد بأنه "سجل منظم ذاتياً للمحتوى الضار" الذي سيُستخدم "لحماية القُصر".

وسوف يراجع الكرملين هذا النظام بحلول الأول من يونيو.

وألمح بوتين إلى خطط لشن حملة واسعة النطاق على المحتوى عبر الإنترنت، منحياً باللوم على الإنترنت في إفساد الشباب وإثارة احتجاجات المعارضين السياسيين الذين وصفتهم السلطات بالمتطرفين.

وكثفت روسيا ضغوطها العام الماضي على شركات التكنولوجيا الأجنبية، وفرضت عقوبات من بينها غرامة تبلغ نحو 100 مليون دولار على غوغل لتقاعسه عن حذف المحتوى المحظور.

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