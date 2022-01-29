فنزويلا تعتقل رئيسة بلدية ونائبين بتهمة تهريب المخدرات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الحكومة الفنزويلية إن السلطات اعتقلت رئيسة بلدية تنتمي للحزب الاشتراكي الحاكم ونائبين منتخبين وأفرادا آخرين في إطار عملية لمكافحة تهريب المخدرات، لكن السلطات لم تذكر ما إذا كانت قد ضبطت أي مخدرات.

واعتقلت وزارة الداخلية والوكالة المعنية بمكافحة المخدرات كرينيث فرنانديز، وهي رئيسة بلدية في ولاية زوليا التي تقع على حدود البلاد مع كولومبيا.

وقالت الوزارة والوكالة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة "التحقيقات مستمرة وليس من المستبعد اعتقال آخرين"، وأضافتا أنهما بصدد إصدار بيان بأحدث المعلومات في وقت لاحق.

تم انتخاب فرنانديز رئيسة للبلدية خلال انتخابات محلية جرت في نوفمبر الماضي.

وذكر البيان أنه بالإضافة إلى اعتقال نائبين منتخبين، أحدهما ينتمي إلى الحزب الاشتراكي والآخر إلى حزب فنزويلا أولا (بريميرو فنزويلا)، ألقت السلطات القبض على ثلاثة آخرين منهم مواطن كولومبي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز