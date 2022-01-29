الصين تستدعي مسؤولين في أسترازينيكا للتحقيق في شبهة احتيال

المصدر: رويترز

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أعلنت الإدارة الوطنية لأمن الرعاية الصحية في الصين، اليوم، أن السلطات استدعت مسؤولين في فرع شركة أسترازينيكا بالبلاد للتحقيق في شبهة احتيال من موظفين بالشركة فيما يتعلق بالتأمين الطبي.

وقالت الجهة المنظمة لصندوق التأمين الطبي الحكومي إن السلطات أمرت باعتقال جميع المشتبه فيهم، لكنها لم تذكر تفاصيل الانتهاكات المشتبه فيها أو حجم الأموال التي يشملها هذا التحقيق.

وقالت إنها طالبت فرع شركة أسترازينيكا في الصين بسد الثغرات في الإشراف على أنشطة التسويق.

وقالت الشركة، في بيان أمس، إن بعض الموظفين في مدينة شنتشن الجنوبية غيَّروا أو شاركوا في تعديل تقارير اختبارات المرضى، ويشتبه في ارتكابهم عمليات احتيال في التأمين الطبي.

وقال متحدث باسم أسترازينيكا إن جميع الموظفين المتورطين في قضية شنتشن صينيون.

وأضاف، في بيان، أن الشركة اتخذت إجراءات تأديبية بحق هؤلاء الموظفين وأبلغت السلطات بمخالفاتهم.

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