مدفيديف: أوكرانيا ليست عضوا في الناتو ولكنها تنشر الأسلحة على أراضيها تحت ذرائع مختلفة

المصدر: د ب أ

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن أوكرانيا لا تنضم إلى حلف الناتو في اللحظة، لكن يتم نشر أسلحة على أراضيها بذريعة الاتفاقات الثنائية مع إحدى دول الحلف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال مدفيديف: "الحديث ليس فقط بضمان عدم تقدم الناتو إلى الشرق، مع أن هذا أمر مهم جدا. الحديث عن الحصول على ضمانات أمنية، برأيي من مستوى آخر. فهناك خيار بعدم دعوة أوكرانيا إلى الناتو".

وتابع: "يمكن توريد هذه الأسلحة ذاتها على أساس اتفاقات ثنائية، الصواريخ، ونشرها على أراضي أوكرانيا أو أي دولة أخرى، وسيقولون لنا نحن لسنا الناتو، إنه اتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، أو بريطانيا وأوكرانيا، لذلك الناتو ليس له علاقة، إنها علاقاتنا الثنائية، لكن بالنسبة إلينا هذا ليس أمرا مختلفا".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية.

وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.

وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، عن اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، "كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا".

كما تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم، تأتي استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، "ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي".



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