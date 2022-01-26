السفارة الأمريكية في أوكرانيا تحث مواطنيها على المغادرة فوراً

المصدر: رويترز

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حثت السفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا على التفكير في مغادرتها فورا، قائلة إن الوضع الأمني في البلاد "لا يمكن التنبؤ به نظرا لتزايد تهديد عمل عسكري روسي".

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني اليوم "الأربعاء" إن الوضع الأمني في أوكرانيا "يمكن أن يتدهور دون سابق إنذار".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت الولايات المتحدة من مواطنيها عدم السفر إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن "الثلاثاء" إن من الممكن التفكير في فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإن كانت خطوة نادرة الحدوث، في إطار حملة من جانب واشنطن وحلفائها لحمل موسكو على الاقتناع بأن أي عدوان جديد على أوكرانيا ستكون تكلفته باهظة وفورية.

وحذرت روسيا "الأربعاء" من أن فرض عقوبات شخصية على بوتين لن يلحق به أي ضرر بل سيترتب عليه تبعات "مدمرة سياسيا".

وحشدت روسيا عشرات الألوف من الجنود قرب حدودها مع أوكرانيا لكنها تنفي نية الغزو.

وأمضت الولايات المتحدة أسابيع للاتفاق مع شركائها الأوروبيين على عقوبات صارمة في حالة وقوع هجوم روسي.

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