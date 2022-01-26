لكنها ليست موجعة.. الكرملين: فرض عقوبات على بوتين لها عواقب مدمرة سياسياً

المصدر: رويترز

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قال الكرملين اليوم (الأربعاء) إن أي خطوة غربية لفرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً ستكون لها عواقب مدمرة سياسياً لكنها ليست موجعة، وكانت واشنطن ولندن قد طرحتا هذه الفكرة في حال غزت روسيا أوكرانيا.

وتؤكد روسيا أنها لا تعتزم غزو أوكرانيا لكن الغرب هدد بعقوبات اقتصادية صارمة إذا حدث ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه "يدرس فرض عقوبات شخصية على بوتين وقالت بريطانيا إنها لا تستبعد القيام بذلك".

من جانبه، أفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن "الساسة الأمريكيين الذين يتحدثون عن عقوبات شخصية محتملة على بوتين ليسوا على دراية كافية بالأمر".

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