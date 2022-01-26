اجتماع بين مستشارين سياسيين روس وأوكرانيين لإجراء محادثات في باريس

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يجتمع ممثلون من أوكرانيا وروسيا ، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، منذ بدء تصاعد التوترات الحدودية، أواخر العام الماضي، مما يثير مخاوف من أن موسكو ربما تشن غزوا على جارتها.

وسيعقد الاجتماع في باريس، ظهر اليوم(1100 بتوقيت جرينتش)، وسيضم مستشارين سياسيين، في "صيغة نورماندي"، التي تضم أيضا فرنسا وألمانيا.

وذكرت مصادر قريبة من الرئاسة الفرنسية أن المحادثات ستتركز على الإجراءات الإنسانية، بالإضافة إلى احتمال عقد مفاوضات رسمية ، بشأن الوضع بمنطقة "دونباس"، بشرق أوكرانيا، حيث يسيطر انفصاليون تدعمهم روسيا على مساحات من الأراضي.

يذكر أن صراعا مسلحا بين أوكرانيا والانفصاليين، اندلع في عام 2014، لكن تحول منذ ذلك الحين إلى طريق مسدود وسط عمليات قصف ومناوشات بين الجانبين.

وبدءا من نوفمبر الماضي، شرعت الولايات المتحدة وأوروبا في دق ناقوس الخطر، بشأن حشد واسع للقوات الروسية، على الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من أن موسكو تعتزم شن هجوم عسكري، سيصعد بشكل كبير صراعهما.

وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد لقي أكثر من 14 ألف شخص حتفهم، في القتال بين القوات الحكومية الأوكرانية وانفصاليين، موالين للكرملين، في دونباس.

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