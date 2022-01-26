السفارة الأمريكية في الصين تطالب وزارة الخارجية بالسماح للدبلوماسيين بالمغادرة

المصدر: د ب أ

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طلبت السفارة الأمريكية في الصين رسميا من وزارة الخارجية الصينية السماح للدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مصدرين مطلعين لم تكشف عنهما.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الطلب الأمريكي جاء بعد أن أعرب بعض الدبلوماسيين عن قلقهم إزاء قيود الصين الصارمة المتزايدة لمكافحة فيروس كورونا في الشهور الماضية.

وطلبت السفارة "تصاريح للمغادرة"، والتي تمنح الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم خيار مغادرة الصين إلى أن يشعروا أن العودة آمنة.

ولم توافق الوزارة الصينية على الطلب حتى الآن.

ومن المتوقع أن يغادر ما يقرب من 10% إلى 15% من إجمالي نحو ألف شخص إذا تمت الموافقة.

يخشى المسؤولون الأمريكيون أن تلغي وكالة الصحة الوطنية الصينية اتفاقية بين وزارة الخارجية الصينية والبعثة الدبلوماسية الأمريكية في الصين تسمح للآباء بالبقاء مع أبنائهم القصر في حالة الحجر الصحي.

كما يشعر المسؤولون بالقلق من أن تتسبب القفزة في إصابات متحور أوميكرون الأكثر عدوى في فرض تدابير أكثر صرامة ولا يمكن التنبؤ بها في الصين.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة "سي.إن.إن" إن أوضاع العمل في السفارة الأمريكية في الصين لم تتغير.

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