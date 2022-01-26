بريطانيا لا تستبعد فرض عقوبات على الرئيس بوتين

المصدر: رويترز

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الت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الأربعاء إن لندن لا تستبعد فرض عقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا إذا غزت موسكو أوكرانيا.

وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة على بوتين قالت تراس لتلفزيون سكاي "لا نستبعد أي شيء".

وأضافت "سنطرح تشريعا جديدا يجعل نظام العقوبات الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من استهداف المزيد من الشركات والأفراد في روسيا. سنقدم ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة. لا أستبعد ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن بالإمس إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتن مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وكانت بريطانيا اتهمت روسيا بمحاولة فرض رئيس موال لها في أوكرانيا وهو الأمر الذي رفضته موسكو .

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