البنتاجون يضع 8500 جندي أمريكي في حالة تأهب للانتشار على حدود أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعلن المتحدث باسم البنتاجون يوم الاثنين أنه تم وضع ما يصل إلى 8500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد لتلقي أوامر بالانتشار، في ظل الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية.

ووفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية فقد أعطى الرئيس جو بايدن توجيهات لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للاستعداد لأوامر الانتشار، إلا أنه لم تصدر بعد أوامر فعلية لنشر القوات الأمريكية في الوقت الحالي.

وأضافت الشبكة أن إدارة بايدن في المراحل الأخيرة من تحديد الوحدات العسكرية لإرسالها إلى دول البلطيق وأوروبا الشرقية لتعزيز وجود القوات الأمريكية في محاولة لردع روسيا.

يأتي هذا بينما أمرت الولايات المتحدة أسر موظفي سفارتها بمغادرة أوكرانيا، وقالت إن الغزو الروسي قد ينطلق "في أي وقت".

وأعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن عددا من دول الحلف قررت إرسال المزيد من القطع البحرية والطائرات إلى دول أوروبا الشرقية في الأيام القادمة.

وأضاف الحلف، في بيان، أن "الولايات المتحدة أوضحت أيضا أنها تدرس زيادة وجودها العسكري في الجزء الشرقي من الحلف".

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