أمريكا ودول أوروبا تدعو روسيا إلى تخفيف حدة التوترات في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أجرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، مساء أمس، مكالمة عبر الفيديو لتنسيق استجابتهم للتوترات الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، بعد ذلك، إن جميع الأطراف اتفقت على «أن المزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا ستكون له عواقب خطيرة للغاية»، وتقاسمت وجهة النظر القائلة بأن الأمر متروك لروسيا لاتخاذ خطوات واضحة تجاه خفض التصعيد.

وأكدت الأطراف رغبتها في التوصل إلى حل دبلوماسي، وفقاً لما جاء في بيانات المشاركين.

وقالت بريطانيا إن المجموعة وافقت على اتخاذ إجراء سريع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المجموعة ترغب في نجاح الدبلوماسية، لكنها تجري استعدادات لكل الاحتمالات.

وشارك قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وكذلك رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي في الاتصال.

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