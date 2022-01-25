زلزال يضرب هايتي ويقتل شخصين

المصدر: رويترز

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ضرب زلزال شدته 5.3 درجات وسلسلة توابع أصغر هايتي، أمس، ما أسفر عن مقتل شخصين، وأثار فزع السكان الذين هرعوا إلى الشوارع.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الأول وقع في منطقة قريبة من مدينة لي كاي، ثم حدثت هزتان تابعتان بقوة 4.4 و5.1 درجات في المنطقة نفسها، بعد ستة أشهر فقط على زلزال قوي وقع هناك أيضاً.

وقال شاهد إنه استمر وقتاً قصيراً، لكنه كان قوياً، وشعر به سكان في العاصمة بورت أو برنس.

وقالت هيئة الحماية المدنية في هايتي، على «تويتر»، إن اثنين لقيا حتفهما، وأضافت أن طريقاً وجسراً دُمرا أيضاً.

ولقي أكثر من ألفي شخص حتفهم في زلزال بلغت شدته 7.2 في أغسطس.

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