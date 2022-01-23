البابا يدعو إلى الصلاة لحل أزمة أوكرانيا

المصدر: وكالات

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دعا البابا فرنسيس،بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى يوم عالمي "للصلاة من أجل السلام" في 26 من يناير، للحيلولة دون تفاقم أزمة أوكرانيا، محذرا من أن التوترات تهدد أمن أوروبا وتنذر بتداعيات خطيرة.

وأعلن فرنسيس عن يوم الصلاة خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس وناشد بإجراء حوار لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية.

وأخفق دبلوماسيون أمريكيون وروس بارزون، يوم الجمعة المنصرم ، بتحقيق انفراجة في المحادثات لحل الأزمة الأوكرانية لكنهم اتفقوا على مواصلة الحوار.

وقال البابا: "أتابع بقلق ازدياد التوترات التي تهدد بتوجيه ضربة جديدة للسلام في أوكرانيا وتزعزع الأمن في القارة الأوروبية".

واقترح أن يكون يوم الأربعاء المقبل السادس والعشرين من يناير يوما للصلاة من أجل السلام، ولم يذكر الفاتيكان أي تفاصيل عن الكيفية التي سيحتفل بها البابا بهذا اليوم.

واعتبر البابا أن الذي يسعى وراء أهدافه على حساب الآخرين يحتقر دعوته كإنسان لأننا قد خُلقنا جميعا إخوة.

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