آمريكا تسحب حامل الطائرات "يو إس إس كيتي هوك" من الخدمة نهائيا،

المصدر: أ ف ب

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أعلنت البحرية الأمريكية عن سحب حامل الطائرات "يو إس إس كيتي هوك" من الخدمة نهائيا، حيث بدأت رحلتها الأخيرة من بريميرتون في ولاية واشنطن، إلى منشأة لتفكيك السفن في ولاية تكساس.

ونقل المعهد البحري الأميركي في تغريدة له على تويتر، أن البحرية باعت الحاملة مقابل "سنت واحد".

بنيت الحاملة "يو إس إس كيتي هوك" في العام 1961 بكلفة بلغت 261 مليون دولار، أي ما يوازي 2.5 مليار دولار في عام 2021، بحسب ما جاء في تغريدة المعهد البحري الأمريكي أيضا.

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