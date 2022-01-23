برلسكوني يقرّر عدم الترشح لرئاسة إيطاليا

المصدر: رويترز

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قال رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني في بيان أمس السبت إنه قرر عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مزيحا بذلك عقبة أمام المفاوضات بين الأحزاب قبل تصويت في البرلمان سيبدأ يوم 24 يناير للاتفاق على مرشح.

ويعتبر ترشح رئيس الوزراء ماريو دراجي للمنصب أكثر الاحتمالات ترجيحا، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأغلبية في الأحزاب التي تدعم الائتلاف الذي يقوده ستوافق عليه في ظل المخاوف من أن يؤدي تركه منصب رئيس الوزراء إلى انتخابات عامة مبكرة.

وقال برلسكوني إنه يريد أن يظل رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق دراجي على رأس الحكومة لحين انتهاء فترة المجلس التشريعي في العام 2023.

وقال برلسكوني في البيان "قررت أن أخطو خطوة أخرى على الطريق متحليا بالمسؤولية الوطنية، طالبا من أولئك الذين اقترحوا الأمر أن يتخلوا عن طرح اسمي لرئاسة الجمهورية".

وطلب الائتلاف اليميني من برلسكوني الترشح لمنصب الرئيس، لكن نجاحه لم يكن مرجحا بسبب صعوبات في حشد التأييد الواسع المطلوب تقليديا للمرشح بين أكثر من ألف من أعضاء البرلمان والموفدين من أقاليم البلاد.

وبرلسكوني شخصية مثيرة للانقسام في إيطاليا وبالفعل استبعدت أحزاب يسار الوسط تأييده.

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