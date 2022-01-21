مبيعات العقارات تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في أمريكا

المصدر: د ب أ

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ارتفعت صفقات العقارات التجارية في أمريكا إلى مستوى غير مسبوق بلغ 809 ملايين دولار العام الماضي، فيما انتعش السوق بعد تضرره خلال جائحة كورونا، وفقا لشركة "ريال كابيتال أناليتكس".

وقالت الشركة في تقرير أمس الخميس إن إقبال المستثمرين على شراء الشقق والعقارات الصناعية كان السبب وراء الارتفاع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

وارتفعت الأسعار بنسبة قياسية بلغت 23 % بحسب مؤشر "ريال كابيتال"، الذي يشمل المكاتب والعقارات الصناعية وعقارات التجزئة والشقق.

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