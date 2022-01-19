رئيس كازاخستان السابق نزارباييف يعتزل السياسة

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما قبل أن يتنحى عن السلطة العام 2019، أنه سيعتزل العمل السياسي تماما بعد الاضطرابات الدموية التي هزت استقرار البلاد.

وقال نزارباييف (81 عاما) في رسالة بالفيديو صدرت أمس الثلاثاء: "أستمتع بتقاعدي المستحق عن جدارة".

ومهدت استقالة نزارباييف الطريق لمستشاره قاسم جومارت توكاييف لتولي السلطة في البلاد الغنية النفط والغاز. وحصل نزارباييف على سلطات واسعة.

وخلال الاحتجاجات الجماعية التي شهدتها البلاد قبل أسبوعين، فصل توكاييف سلفه من منصب رئيس المجلس الوطني ذي النفوذ القوي وأعلن نفسه رئيسا له.

وترددت تكهنات بأن نزارباييف غادر البلاد. وقال في خطابه الذي تم تصويره ويظهر في خلفيته علم البلاد "لم أذهب إلى أي مكان".

وذكر أنه يقيم في العاصمة نور- سلطان، المعروفة سابقا باسم أستانا، وتم إعادة تسميتها تيمنا به بعد استقالته.

وعزل توكاييف أيضا عددا من مستشاري نزارباييف وأفراد عائلته من مناصب بارزة خلال الأسابيع الماضية.

ونفى الرئيس السابق أي صراعات أو توترات داخل الصفوة الحاكمة بالبلاد.

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