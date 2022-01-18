عاصمة إندونيسيا الجديدة "نوسانتارا" تتكلف 32 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير التنمية الوطنية الإندونيسية سوهارسو مونوارفا، أن العاصمة الوطنية الجديدة التي سوف تشيد في جزيرة بورنيو سوف تحمل اسم "نوسانتارا".

وقال مونوارفا للصحفيين "لقد تلقيت تأكيدا من السيد الرئيس أن العاصمة الجديدة سوف يطلق عليها نوسانتارا".

نوسانتارا والتي تعني أرخبيل، هي اسم قديم للأرخبيل المالاوي الذي يضم إندونيسيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة والأجزاء الجنوبية من الفلبين.

أعلن الرئيس جوكو ويدودو في 2019 خططا لبناء عاصمة جديدة كاملة في غابات بورنيو في منطقة ما بين مدينتي باليكبابان وساماريندا.

وقال إن جاكرتا لم تعد حيوية كمركز إداري للبلاد بسبب الفيضانات المتكررة والازدحام المروري الدائم وجودة الهواء السيئة.

وتفيد التقديرات بأن تكلفة إقامة العاصمة الجديدة أكثر من 32 مليار دولار.

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