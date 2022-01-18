برلمان إندونيسيا يوافق على نقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان في بورنيو

المصدر: د ب أ

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وافق البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، على قانون بشأن العاصمة الإدارية، والذي يمهد الطريق أمام أكبر أرخبيل في العالم لنقل العاصمة من جزيرة جاوة إلى جزيرة بورنيو.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه وفقا للقانون الجديد، سوف تبلغ المساحة الأساسية للعاصمة الجديدة 56180 هكتارا، في مقاطعة كاليمانتان الشرقية.

كما ينص القانون على أن العاصمة لها وضع إداري خاص يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين حاكم لها، بموافقة مجلس النواب، مما يلغي الحاجة إلى إجراء انتخابات كانت غالبا تشوبها معارك سياسية شرسة.

ويمنح القانون الجديد المشروع الذي تبلغ تكلفته 489 تريليون روبية (34 مليار دولار) الأساس القانوني للمضي قدما فيه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024.

وسوف تكون إندونيسيا، التي ظلت تبحث المسألة على مدار عقود، ثالث دولة في جنوب شرق أسيا تنقل عاصمتها.

كانت الجارة ماليزيا نقلت عاصمتها الإدارية إلى بوتراجايا في عام 2003، تلتها ميانمار التي نقلت العاصمة إلى نايبيداو في عام 2006.

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