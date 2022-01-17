الصحافة مازالت تلاحقه: جونسون حضر حفلاً لتوديع أحد موظفيه في ديسمبر 2020

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة ذا ميرور البريطانية في عددها الصادر الأحد أن رئيس الوزراء بوريس جونسون حضر حفلا لتوديع مستشاره العسكري قبيل عيد الميلاد 2020.

وأفادت الصحيفة بأن جونسون ألقى كلمة في الحفل الذي أقيم بمناسبة مغادرة المستشار العسكري الكابتن ستيف هايام دوانينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية).

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء ظل في المكان "لبضع دقائق" لتوجيه الشكر للمستشار العسكري على الخدمات التي قام بها، وأضافت أن عددا صغيرا من موظفي داونينج ستريت شاركوا لفترة وجيزة في حفل التوديع.

جاء التقرير في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة ذا تليجراف نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن جونسون خضع للاستجواب على يد سو جراي كبيرة موظفي الحكومة التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا.

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