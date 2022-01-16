لا يريد وقوع ضحايا.. بدء التفاوض مع الخاطف في كنيس يهودي بتكساس الأمريكية

المصدر: رويترز

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أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات تتفاوض مع رجل احتجز أشخاصا رهائن في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية خلال صلوات كان يجري نقلها عبر بث مباشر أمس السبت.

وذكرت إدارة شرطة كوليفيل أنها أجلت السكان من المنطقة المحيطة بمجمع "بيت إسرائيل" أثناء نشر فرق التدخل السريع.

ونقلت شبكة سي.إن.إن الإخبارية عن السكرتير الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه تم إطلاع الرئيس على "تطورات وضع الرهائن" وأوضح أن ضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يتفاوضون مع المسلح.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تويتر إنه يتابع الوضع ويتوجه بالدعاء من أجل سلامة الرهائن.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينج نيوز.

وأمكن سماع الرجل وهو يتحدث فيما بدا أنها مكالمة هاتفية خلال بث مباشر لخدمة السبت في الكنيس اليهودي على فيسبوك. وانقطع البث المباشر حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت صحيفة فورت وورث ستار-تليغرام الأمريكية أنه قبل انتهاء البث المباشر أمكن سماع رجل يتحدث بصوت عال عن الدين وعن أخته. وأضافت أن الرجل سُمع مرارا وهو يقول إنه لا يريد أن يرى أي شخص مصابا وأنه يعتقد أنه سيموت.

وقال بيري كلومباس (63 عاما)، وهو عضو في المجمع منذ افتتاحه في العام 1999، إن عضوا آخر نبهه إلى ما يجري وسرعان ما تحول إلى متابعة البث المباشر حتى انقطع.

وقال كلومباس في مقابلة عبر الهاتف "كان أمرا مروعا أن تسمع وتشاهد، لكن الأكثر ترويعا عدم معرفة ما يجري".

وعلى الرغم من أنه لم يكن قادرا على فهم ما يريده الرجل بوضوح، فإن كلومباس يعتقد أن الرجل أراد التحدث إلى أخته.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر لشبكة (إيه.بي.سي. نيوز) إن الخاطف يدعي أنه شقيق عالمة الأعصاب الباكستانية عافية صديقي، التي تقضي عقوبة السجن لمدة 86 عاما في الولايات المتحدة بعد إدانتها في العام 2010 بإطلاق النار على جنود وضباط مكتب التحقيقات الاتحادي ويطالب بالإفراج عنها.

لكن المسؤول أوضح أن السلطات لم تتأكد بعد من هويته.

وعافية صديقي محتجزة في سجن اتحادي بمنطقة فورت وورث.

وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في بيان "هذا الهجوم الأحدث على يهود أمريكيين يؤدون صلواتهم في كنيس هو عمل شرير محض".

وقال كلومباس إنه لا يعلم إن كان المصلون في الكنيس تلقوا أي تهديدات جدية في وقت سابق.

وأضاف "ليس لدينا مسؤول أمني بين الموظفين، ولكن لدينا ما يمكن أن أقول إنها علاقة جيدة جدا مع الشرطة المحلية".

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