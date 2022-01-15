إصابة طلاب إثر هجوم بسكين في طوكيو

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن عدداً من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح، بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة طوكيو اليوم السبت في هجوم بسكين على ما يبدو.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن 3 أشخاص كانوا واعين بعد إصابتهم في الصباح عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول.

وذكرت صحيفة أساهي أن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاماً وجرى اعتقاله.

ويخضع نصف مليون من طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء اليابان لامتحانات القبول بالجامعات التي تجرى سنويا في مئات الأماكن بالبلاد.

وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الهجوم أو تأكيد أي اعتقالات.

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