بسبب حفل عشية جنازة زوجها.. مكتب جونسون يعتذر لملكة بريطانيا

المصدر: رويترز

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اعتذر مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للملكة إليزابيث، اليوم، بعد أن تبين أن العاملين فيه أقاموا حفلاً استمر حتى وقت متأخر من الليل في داوننج ستريت عشية جنازة الأمير فيليب زوج الملكة وقت أن كان ممنوعاً التجمع داخل المباني.

ويواجه جونسون حالياً أكثر الأزمات حرجاً خلال رئاسته مجلس الوزراء، بعد تكشف أمر سلسلة من التجمعات في داوننج ستريت خلال فترة الإغلاق العام والحظر المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت ربما كان يتعذر فيه على المواطن العادي أن يودّع قريباً يحتضر.

وبينما كانت ملكة بريطانيا تحضر وحيدة حزينة مراسم دفن زوجها، كان فريق جونسون يحضر حفلاً بمقره في داوننج ستريت، في وقت كان فيه تجمع أفراد من أُسر مختلفة داخل أماكن مغلقة محظوراً.

وبعد أن حقق جونسون فوزاً انتخابياً ساحقاً في 2019، خرج يوم الأربعاء الماضي ليعتذر بعد حفل في مقره الرسمي في أول فترة إغلاق بسبب كورونا في بريطانيا، واعترف بأنه كان حاضراً في الحفل.

وقالت صحيفة «تليغراف» إن حفلين آخرين أقيما أيضاً داخل داوننج ستريت في 16 أبريل 2021، عندما كانت هناك قيود على اللقاءات الاجتماعية سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة.

وأضافت أن جونسون كان بمقره الريفي في تشيكرز في ذلك اليوم.

وفي اليوم التالي، كانت الملكة إليزابيث تودع زوجها فيليب الذي توفي عن 99 عاماً.

متشحة بالسواد وبوجه يكسوه الحزن البالغ، وقفت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً وحيدة محنية الرأس أثناء إنزال جثمان رفيق دربها على مدى 73 سنة إلى القاعة الملكية في كنيسة القديس جورج.

أما في داوننج ستريت، فكان الأمر جد مختلف. قالت «التليغراف» إن فريق جونسون استخدم جهاز كمبيوتر محمولاً لإطلاق الموسيقى، وتحطمت أرجوحة يستخدمها ابن جونسون الصغير.

معارضو جونسون طالبوا باستقالته، ووضعوه في صورة ذي الوجهين الذي يطالب الشعب بالالتزام ببعض من أشد القواعد إيلاماً وقت السلم بينما فريقه يلهو ويمرح.

انضم لهذه المطالبات عدد محدود، لكنه آخذ في الزيادة، من حزب المحافظين الذين ينتمي إليه جونسون، خشية أن تسبب هذه الأحداث ضرراً بفرص الحزب الانتخابية.

أما جونسون نفسه (57 عاماً) فقد قدم روايات متعددة لهذه الحفلات تراوحت بين نفي خرق أي قواعد وبين تفهُّم الغضب.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس، التي تعتبر خليفة محتملة لجونسون، إن «أخطاء حقيقية ارتُكبت».

ولبدء منافسة على زعامة حزب المحافظين، ومن ثم رئاسة الوزراء، يجب أن يكتب 54 من أعضاء البرلمان عن الحزب، وعددهم 360 عضواً، خطابات بعدم الثقة برئيس الوزراء إلى رئيس اللجنة المعنية في الحزب.

اعتذارات

أحد الاحتفالات التي أقيمت في داوننج ستريت في أبريل 2021 كان لتكريم جيمس سلاك، مدير الاتصالات السابق، الذي قال، اليوم، إنه يريد أن «يعتذر بلا أي قدر من التحفظ عما أثير من غضب وإيذاء».

وقال سلاك، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس تحرير صحيفة صن، في بيان، إن التجمع «ما كان يجب أن يحدث في الوقت الذي حدث فيه».

وحين سئل متحدث باسم داوننج ستريت عن أنباء إقامة حفلات في اليوم السابق لجنازة الأمير فيليب، قال إن سلاك «أدلى بكلمة توديع لزملائه يشكر فيها كلاً منهم على ما قدموه له من دعم، سواء من كانوا موجودين بالمكتب للعمل أو من خلال الشاشة لمن يعملون من المنزل».

وقالت الشرطة البريطانية، أمس، إنها لن تفتح تحقيقاً في أمر عقد تجمعات بمقر إقامة جونسون خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا ما لم يتوصل تحقيق داخلي تجريه الحكومة إلى دليل يثبت حدوث مخالفات جنائية محتملة.

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