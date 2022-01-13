ضمنها السودان وإيران.. دول تفقد حقّ التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤقتاً

المصدر: د ب أ

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فقدت إيران وفنزويلا مؤقتا حقوق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب متأخرات السداد.

وفي رسالة نشرت أمس الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحد الأدنى للدفع المطلوب من إيران لاستعادة حقوق التصويت يبلغ 4ر18 مليون دولار، مقابل 8ر39 مليون دولار لفنزويلا.

كما أن السودان والكونغو من بين الدول الأخرى التي فقدت حقوق التصويت.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة، يُسحب الحق في التصويت من الدول التي تساوي ديونها للهيئة مبلغ رسوم عضويتها أو تزيد عنها على مدى العامين الماضيين.

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