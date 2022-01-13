سقوط مزيد من القتلى في تجدّد القتال بين أرمينيا وأذربيحان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا إثر تجدد القتال بين أرمينيا وأذربيحان إلى أربعة قتلى على الأقل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أمس الأربعاء سقوط ثالث جندي. وقد عثر عليه مصابا بعيار ناري بعد يوم من "المعارك العنيفة".

وفي مقابلة مع العديد من وسائل الإعلام، تحدث رئيس أذربيجان إلهام علييف عن مقتل جندي واحد من قوات بلاده. وزعم أيضا أن 8 أشخاص قتلوا على الجانب الأرميني من الحدود.

وحمل كل من الجانبين الآخر المسؤولية عن الاشتباكات، ولا يمكن التحقق من بيانات الجانبين بشكل مستقل.

وفي أعقاب الاشتباكات، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهاتف مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إلا أن الكرملين لم يقدم تفاصيل بشأن الاتصال.

وكان علييف وباشينيان قد التقيا مؤخرا مع الرئيس الروسي لإجراء محادثات أزمة.

وتتجدد الاشتباكات بين الجانبين بين الحين والآخر منذ الحرب بينهما بسبب إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه في العام 2020، والتي انتهت باستعادة أذربيجان السيطرة على أجزاء واسعة من ناغورنو كاراباخ التي كانت أرمينيا قد سيطرت عليها في بداية تسعينيات القرن الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز