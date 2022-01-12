مقتل 10 أشخاص جراء انهيار كنيسة في نيجيريا.. فيديو

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي عشرة أشخاص حتفهم جراء انهيار مبنى كنيسة في ولاية دلتا النيجيرية.

وأفادت صحيفة "فانغارد" المحلية بأنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص، بينما لا يزال عدد غير معلوم من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وأفادت الصحيفة بأن المبنى، الذي يستخدم لأول مرة، انهار أثناء طقوس دينية بالكنيسة مساء أمس الثلاثاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز