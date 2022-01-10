اتهام رجل في نيويورك بالتهديد بقتل ترامب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجهت السلطات اتهامات جنائية بالتهديد بقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى رجل من نيويورك، وذلك بعد استيائه مما اعتبره تهديدات ترامب للديمقراطية.

وقال مسؤولو الادعاء إن المتهم توماس ويلنكي (72 عاما) من منطقة روكاواي بيتش في نيويورك هدد بالقيام بكل ما في وسعه لضمان وفاة ترامب وإنه أبدى اهتمامه ذات مرة بمعرفة معلومات عن الحماية التي يوفرها جهاز الخدمة السرية للرؤساء السابقين وأبنائهم.

تم رفع القضية بينما يواصل الرئيس الجمهوري السابق إطلاق مزاعم كاذبة بأن تزوير التصويت على نطاق واسع تسبب في خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي سعى خلالها لفترة ثانية في المنصب.

وجرى توجيه اتهامات التهديد بالقتل والخطف وإلحاق الأذى الجسدي بترامب إلى ويلنكي.

وقال محاميه ديردري فون دورنوم في رسالة "السيد ويلنكي لم يقصد إيذاء أي شخص... كان يعبر عن مدى ذهوله مما رآه تهديدات لديمقراطيتنا من قبل الرئيس السابق ترامب".

ولم يرد محامون ومتحدثون باسم ترامب على الفور على طلبات التعليق.

وقال مسؤولو الادعاء إن المتهم أبدى اهتمامه بقتل ترامب في يوليو تموز 2020 وفي ديسمبر 2021 أثناء رئاسة ترامب وبعدها خلال عدد من الاتصالات الطوعية مع شرطة الكونغرس والخدمة السرية.

ويُزعم أن ويلنكي قال لشرطة الكونغرس في مقابلة في يوليو 2020 إنه إذا خسر ترامب الانتخابات ورفض التنحي، فسوف "يحصل على أسلحة" و"يقتله".

وقال ممثلو الادعاء إن ويلنكي اتصل بالخدمة السرية في الرابع من يناير 2021 تقريبا وهدد بقتل ترامب و12 من أنصاره في الكونغرس لم يتم الكشف عن هوياتهم، وأشار إلى مكافأة قدرها 350 ألف دولار.

كما نُقل عن ويلنكي قوله "سأفعل كل ما بوسعي لإخراج (ترامب) وقروده الاثني عشر... غداً (ترامب) سيكون في جورجيا، وربما سأفعل ذلك".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز