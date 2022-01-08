مقتل 16 شخصاً على الأقل بعد تدمير انفجار غاز مطعماً في الصين

المصدر: د ب أ

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لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم جراء انهيار مطعم محلي في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين عقب انفجار غاز أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت شينخوا اليوم السبت أن 10 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح.

وتردد في البداية أن أكثر من 20 شخصا دفنوا تحت الأنقاض في المطعم، الذي يخدم مكاتب محلية قريبة.

وأضافت وكالة شينخوا أنه تم انتشال كل الضحايا الذين دفنوا تحت الأنقاض في أعقاب الانفجار الذي وقع في حي وولونج.

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