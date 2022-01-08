لأول مرة في تاريخ أمريكا.. بايدن يؤخر خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس إلى أول مارس

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس في الأول من مارس، وهو موعد يتأخر عدة أسابيع عن الموعد المعتاد لإلقاء الخطاب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) إن بايدن قبل دعوة وجهتها نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب، في أمس الجمعة.

وقالت بيلوسي في رسالة لبايدن، المنتمي مثلها للحزب الديمقراطي "شكرا لك ولرؤيتك الشجاعة وقيادتك الوطنية التي تقود أمريكا للخروج من الأزمة ودخول عصر من التقدم العظيم".

وهذه أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة التي يلقي فيها الرئيس خطابه عن حالة الاتحاد في مارس. وكان الرؤساء طوال الفترة الماضية يلقون خطابهم السنوي أمام الكونجرس في يناير أو فبراير.

وفي العام 2013 ألقى الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما خطابه عن حالة الاتحاد أمام مجلس الكونغرس في 12 فبراير.

كما يمثل الأول من مارس بداية موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تشهد ولاية تكساس الانتخابات التمهيدية في هذا اليوم كي يختار الديمقراطيون والجمهوريون مرشحيهم لانتخابات الثامن من نوفمبر.

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