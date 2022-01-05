إصابة الرئيس البولندي بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس مجلس الوزراء البولندي، اليوم، إصابة الرئيس البولندي أندريه دودا بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال رئيس مجلس الوزراء في وارسو إن الرئيس (49 عاماً) بصحة جيدة، ولا يعاني أعراضاً خطرة، ويخضع للإشراف الطبي المستمر.

ويخضع دودا للعزل وفقاً للقواعد المتبعة. وقيل إن دودا حصل على ثلاث جرعات لقاح.

وتشهد بولندا حالياً زيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا مجدداً.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 17 ألفاً و196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 632 حالة وفاة.

ومن المتوقع أن يتسبب متحور أوميكرون في زيادة حالات الإصابة في بولندا بصورة أكبر.

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