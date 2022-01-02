حريق هائل يكشف فشل أنظمة الإطفاء في برلمان جنوب إفريقيا

المصدر: د ب أ

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كشف حريق هائل فشل أنظمة الإطفاء في برلمان جنوب إفريقيا.

واستغرق رجال الإطفاء أكثر من تسع ساعات لإخماد حريق نشب في الدائرة البرلمانية لجنوب إفريقيا في كيب تاون في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما أسفر عن أضرار واسعة النطاق بمباني المجلس التشريعي.

وخرجت ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الأسطح واستمرت وقتاً طويلاً من اليوم، وتم إغلاق الشوارع المحيطة أمام حركة المرور.

وكان المجمع غير مأهول بسبب العطلة البرلمانية التي بدأت منذ العاشر من ديسمبر، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

ووصف الرئيس سيريل رامافوزا الحريق بأنه «نكسة فظيعة» للبلاد، وقال إن أنظمة إطفاء الحريق في البرلمان لا تعمل كما كان يفترض.

وذكرت رئيسة البرلمان نوسيفي مابيسا نكاكولا أن تقييم الحجم الكامل للأضرار ما زال جارياً.

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