بوتين يدعو لتعزيز العلاقات بين الجمهوريات السوفيتية السابقة

المصدر: د ب أ

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى تعزيز العلاقات بين الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي السابق، وذلك بعد 30 عاما من انهيار الاتحاد.

وخلال اجتماع لرابطة كومنولث الدول المستقلة التي تهيمن عليها روسيا في سان بطرسبرج، قال بوتين إن العديد من الأشياء تغيرت تماما خلال العقود الماضية، حسبما أفاد بيان للكرملين.

وأشار بوتين إلى أن تأسيس رابطة كومنولث الدول المستقلة في ديسمبر من عام 1991جاء نتيجة للقضايا الأمنية والاقتصادية التي تواجه أعضاءها. وقد تم تأسيس الرابطة غير المتماسكة قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي في نهاية ديسمبر 1991 .

وكان الهدف من الرابطة هو الحفاظ على علاقات وثيقة بين الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتى ، وقد تطورت الجمهوريات السابقة فى نهاية الأمر وبشكل مختلف تماما عن بعضها البعض في أعقاب انهيار الاتحاد، وفقا لبوتين.



وأضاف الرئيس الروسي " يجب أن أقول إن العلاقات التي تم الحفاظ عليها منذ أيام الاتحاد السوفييتي، لعبت دورا إيجابيا بصورة عامة ".

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