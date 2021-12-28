إندونيسيا تسمح بطيران طائرة بوينغ 737 ماكس مجدداً

المصدر: رويترز

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قالت وزارة النقل الإندونيسية اليوم الثلاثاء إن البلاد سترفع حظرا كانت قد فرضته على طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس بعد مرور ثلاث سنوات على حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران المحلية (ليون إير) أسفر عن مقتل 189 مسافرا كانوا على متنها.

وأوقفت سلطات الطيران حول العالم تشغيل الطائرة على مدى شهور بعد حادث دام مماثل لطائرة 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وقع في مارس 2019.

وتأتي الموافقة على إعادة تشغيل الطائرة بعدما عاد هذا الطراز للعمل في الولايات المتحدة وأوروبا وعقب مزيد من عمليات إلغاء أوامر إيقاف التشغيل في دول أخرى من بينها أستراليا واليابان والهند وماليزيا وسنغافورة وإثيوبيا.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية في بيان إن رفع الحظر دخل حيز التنفيذ على الفور ويأتي عقب إجراء تقييم على تغييرات حدثت في نظام الطائرة.

وجاء في البيان أن شركات الطيران لابد أن تتبع توجيهات صلاحية الطيران وتفحص طائراتها قبل أن تسمح بطيران 737 ماكس مجددا. وأضاف البيان أن الحكومة ستفحص الطائرات أيضا.

ولم ترد شركة (ليون إير) الخاصة، التي كانت تشغل عشر طائرات من طراز 737 ماكس قبل الحظر، على طلب للتعليق.

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