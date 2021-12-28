مقتل 7 أشخاص على الأقل إثر تحطم حافلة على الطريق السريع في كولومبيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن اصطدمت حافلة بحفرة على طريق سريع بالقرب من مدينة ميديلين الكولومبية مساء أول أمس الأحد.

وقال هنري سواريز، عمدة سان لويس لموقع "إل كولومبيانو" الإخباري إنه تم نقل أكثر من 30 شخصا إلى المستشفى.

ويعتقد أن السائق فقد السيطرة على الحافلة قبل أن ينحرف عن الطريق ويصطدم بحفرة. ولا يزال سبب فقدان السائق السيطرة على السيارة غير واضح.

وذكر سواريز أن الحافلة، التي قيل إنها كانت متوجهة من العاصمة بوغوتا إلى ساحل الكاريبى، كانت تقل نحو 45 شخصا. وقال إن امرأة حامل كانت من بين القتلى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز