انهيار مفاجئ لسدّ في البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة.. فيديو

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات المحلية في ولاية باهيا شمال شرقي البرازيل، خلال ساعة متأخرة من مساء أول امس السبت، إن سدا انهار بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

وقالت السلطات إن الانهيار أدى إلى غمر الأنهار المحلية المتضخمة بالفعل، مما يهدد بفيضانات مفاجئة.

وكتب مجلس بلدية إيتامبي على "إنستغرام": "انهار سد بكمية كبيرة من المياه وسيؤثر فيضان قوي على بلدية إيتامبي، ويتعين على جميع السكان إخلاء أطراف نهر فيروجا بشكل عاجل".

إيتامبي هي منطقة زراعية في جنوب باهيا تقع على بعد نحو 200 كيلومتر (125 ميل) من الداخل من مدينة إيلهيوس الساحلية.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى أو أضرار جسيمة رغم أن تفاصيل الحادث ظلت محدودة.

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